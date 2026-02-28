Игрок «Краснодара» Аугусто рассказал, в чём РПЛ превосходит чемпионат Франции

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто провёл сравнение между французской Лигой 1 и Российской Премьер-Лигой.

— Ты пришёл в РПЛ из французского чемпионата. Уже успел понять, в чём разница между лигами? И можно ли их сравнить?

— Франция входит в топ-3 чемпионатов Европы. Игра в основном строится на владении, на движении мяча. Не могу сказать, что в России уровень сильно отличается, он тоже высок. Но акцент в РПЛ — на физической мощи, единоборствах, индивидуальных качествах игроков. В этих компонентах российский чемпионат даже превосходит французский, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Дугласу Аугусто 29 лет. Он перешёл в «Краснодар» летом 2025 года из «Нанта», за который выступал с 2023 года. В текущем сезоне бразилец провёл 24 встречи во всех турнирах, в которых забил три гола.