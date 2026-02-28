Скидки
«Ради таких игр ты и приходишь в футбол». Тренер «Челси» Росеньор — о матчах с «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор высказал о предстоящем противостоянии в 1/8 Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Я так рад. «ПСЖ» — фантастическая команда. У меня есть опыт игры против них во Франции, и я всегда восхищался этим клубом. Думаю, Луис Энрике проделал там невероятную работу. Ради таких игр ты и приходишь в футбол. Это будут отличные матчи между двумя фантастическими командами. Я с нетерпением жду их, но до этого мне нужно сосредоточиться на трех играх», — приводит слова Росеньора официальный сайт клуба.

В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» встретится с леверкузенским «Байером». Матчи состоятся 11 и 17 марта.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

