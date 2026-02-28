Александр Мостовой объяснил, почему гол «Балтики» в ворота «Зенита» нужно было засчитывать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о спорном эпизоде с отменой гола «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Есть такое выражение — «по-футбольному». Так вот, по-футбольному это чистый гол. Если бы тот игрок, который был на линии с защитниками «Зенита», делал какое-то движение или мог как-то помешать, тогда ещё можно было бы придраться. А так, в принципе, ничего такого не было, мяч залетел в угол. Вратарь не видел, да, но игрок откуда мог знать, что мяч туда полетит? Он выходил так же, как и все. Самое сильное, конечно, — как вне игры определили. По шнурку или по шипу?» — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

Напомним, защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол в ворота «Зенита» на 75-й минуте очного матча, однако мяч был отменён после просмотра VAR. Нападающий гостей Брайан Хиль оказался в офсайде. Отметим, победный мяч санкт-петербургская команда забила на 87-й минуте встречи. Автором гола стал Луис Энрике.