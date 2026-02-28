«Не наиграл «Зенит» на победу». Мостовой — об исходе встречи РПЛ с «Балтикой»
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Балтику».
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'
«Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч — дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но…» — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».
После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.
Комментарии
- 28 февраля 2026
-
04:20
-
04:15
-
04:09
-
04:01
-
03:44
-
03:35
-
03:22
-
03:00
-
02:47
-
02:35
-
02:35
-
02:32
-
02:22
-
02:14
-
02:00
-
02:00
-
01:55
-
01:54
-
01:45
-
01:36
-
01:33
-
01:28
-
00:58
-
00:45
-
00:44
-
00:41
-
00:30
-
00:16
-
00:15
-
00:00
- 27 февраля 2026
-
23:57
-
23:49
-
23:41
-
23:25
-
23:21