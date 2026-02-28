«Не наиграл «Зенит» на победу». Мостовой — об исходе встречи РПЛ с «Балтикой»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Балтику».

«Я думаю, не наиграл «Зенит» на победу. Более справедлива была бы ничья. Хотя я прогнозировал победу «Зенита» с разницей в один мяч — дома, первая игра после возобновления чемпионата. Так и получилось, но…» — приводит слова Мостового «РИА Новости Спорт».

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.