17:30 Мск
Футбол

Матвей Сафонов рассказал о своих хобби и увлечениях

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился подробностями своих увлечений и хобби, не связанных с футболом.

«Расскажу про одно из своих увлечений. Кто давно за мной следит, знает, что я люблю кроссворды. А ещё — онлайн-квизы, загадки, данетки и вообще всё, где нужно поломать голову. В Краснодаре даже ходил с друзьями на викторины. А сейчас мы с Маришей (жена Сафонова — Марина Кондратюк. — Прим. «Чемпионата») уже третий или четвёртый год подряд смотрим «Что? Где? Когда?». Не сказать, что мы прям фанаты, но нам нравится вместе обсуждать вопросы. И, надо признать, иногда даже приходим к правильному ответу. Кто знает, может однажды и мы будем среди тех, кто отправляет вопросы на телешоу… Но это совсем другая история.

Моим хобби долгое время был русский бильярд. Всё началось с обычной бильярдной рядом с домом и встреч с друзьями. А потом незаметно это переросло в настоящее увлечение: появился свой кий, даже пробовал индивидуальные тренировки. Но в какой-то момент понял, что мне нравится, когда это остаётся именно хобби. Без гонки, без обязательств, просто в удовольствие. На тренировочной базе в Краснодаре до сих пор стоит бильярдный стол. И у нас даже был свой ритуал, мы в день заезда после обеда играли две-три партии», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл «на ноль».

