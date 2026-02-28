«Тогда кому оно нужно?» Черданцев — о спорных ситуациях из-за проблем с линиями офсайда

Спортивный комментатор Георгий Черданцев опубликовал пост по случаю спорных ситуаций в Российской Премьер-Лиге из-за нарисованных линий офсайда.

«Раз клубы выступают за китайские линии, с этим не поспоришь. Но раз их публичное нанесение вызывает такие споры, предлагаю сделать урок черчения закрытым. Допустим, забит гол, помощник главного арбитра не поднял флаг, но у арбитров ВАР есть сомнения. Ок. Они смотрят, рисуют линии, кружки, треугольники и параллелепипеды. Потом сообщают судье, например, офсайд, отмена гола. И всё. Игра идёт дальше. Зрителям линии не показывают. Это для внутреннего использования. Ведь общественный контроль всё равно не работает. ЭСК (Экспертно-судейская комиссия. — Прим. «Чемпионата») поддерживает или не поддерживает решения ВАР безотносительно этого общественного мнения. Так тогда кому оно нужно? Линии, начерченные фактически вручную не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников соревнований.

Моё мнение простое: китайские линии не нужны. Либо как раньше — по флагу ассистента, либо как в Лиге чемпионов — дорогая суперсистема, где 3D картинка поля даёт возможность в нужном ракурсе увидеть линию офсайда и положение игроков до миллиметра», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ арбитры отменили гол «Балтики», забитый в ворота «Зенита» из-за спорного офсайда. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.