Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тогда кому оно нужно?» Черданцев — о спорных ситуациях из-за проблем с линиями офсайда

«Тогда кому оно нужно?» Черданцев — о спорных ситуациях из-за проблем с линиями офсайда
Комментарии

Спортивный комментатор Георгий Черданцев опубликовал пост по случаю спорных ситуаций в Российской Премьер-Лиге из-за нарисованных линий офсайда.

«Раз клубы выступают за китайские линии, с этим не поспоришь. Но раз их публичное нанесение вызывает такие споры, предлагаю сделать урок черчения закрытым. Допустим, забит гол, помощник главного арбитра не поднял флаг, но у арбитров ВАР есть сомнения. Ок. Они смотрят, рисуют линии, кружки, треугольники и параллелепипеды. Потом сообщают судье, например, офсайд, отмена гола. И всё. Игра идёт дальше. Зрителям линии не показывают. Это для внутреннего использования. Ведь общественный контроль всё равно не работает. ЭСК (Экспертно-судейская комиссия. — Прим. «Чемпионата») поддерживает или не поддерживает решения ВАР безотносительно этого общественного мнения. Так тогда кому оно нужно? Линии, начерченные фактически вручную не только не проясняют ситуацию, но и создают проблемы в восприятии со стороны аудитории и участников соревнований.

Моё мнение простое: китайские линии не нужны. Либо как раньше — по флагу ассистента, либо как в Лиге чемпионов — дорогая суперсистема, где 3D картинка поля даёт возможность в нужном ракурсе увидеть линию офсайда и положение игроков до миллиметра», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче 19-го тура РПЛ арбитры отменили гол «Балтики», забитый в ворота «Зенита» из-за спорного офсайда. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    
Материалы по теме
Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче РПЛ
Гришин прокомментировал отменённый гол «Балтики» в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android