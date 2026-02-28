Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Хуан Карседо обозначил сроки восстановления травмированных игроков

Тренер «Спартака» Хуан Карседо обозначил сроки восстановления травмированных игроков
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал о примерных сроках восстановления Срджана Бабича, Ильи Самошникова и Даниила Зорина.

«Они набирают форму. Не так просто терпеливо выполнять требования физиотерапевтов и смотреть, как тренируются остальные, но для каждого из наших травмированных сейчас важно полноценно восстановиться. Они проводят по две индивидуальные тренировки в день, за ними наблюдает медицинский штаб. Надеюсь, в течение нескольких недель все футболисты вернутся на поле», — приводит слова Хуана Карседо официальный сайт московского клуба.

Карседо возглавил «Спартак» этой зимой, ранее он работал на тренерском мостике кипрского «Пафоса».

Материалы по теме
Хуан Карседо обозначил три главных принципа нынешнего «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android