Тренер «Спартака» Хуан Карседо обозначил сроки восстановления травмированных игроков

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал о примерных сроках восстановления Срджана Бабича, Ильи Самошникова и Даниила Зорина.

«Они набирают форму. Не так просто терпеливо выполнять требования физиотерапевтов и смотреть, как тренируются остальные, но для каждого из наших травмированных сейчас важно полноценно восстановиться. Они проводят по две индивидуальные тренировки в день, за ними наблюдает медицинский штаб. Надеюсь, в течение нескольких недель все футболисты вернутся на поле», — приводит слова Хуана Карседо официальный сайт московского клуба.

Карседо возглавил «Спартак» этой зимой, ранее он работал на тренерском мостике кипрского «Пафоса».