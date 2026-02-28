Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на поражение в матче с «Вулверхэмптоном»

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на поражение в матче с «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 28-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:2).

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
27 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Гомес – 61'     2:0 Гомеш – 90+8'    

«Я благодарен нашим болельщикам за то, что они были с нами в дерби. То, как мы играли в первом тайме, было просто фантастически. Мы не забили, но создали достаточно голевых моментов, доминировали и не пропускали. А во втором тайме, когда они забили, ход матча полностью изменился. Мы старались, но ритм постоянно сбивался. Было сложно сохранять ритм и пытаться доминировать в игре, создавать моменты. В итоге мы проиграли.

Сейчас настал момент, когда болельщики и все остальные должны быть вместе, и мы нуждаемся в их поддержке. Мы должны достичь наших целей, создав прекрасную атмосферу на стадионе «Вилла Парк», потому что они были здесь с нами. А также постараемся поддержать игроков, помочь им и снова вернуть нашу хорошую форму и хорошее настроение. Я настроен позитивно, потому что мы в середине турнирной таблицы, но, конечно, нам нужно продолжать анализировать ситуацию и думать о том, как улучшить результаты и вернуть уверенность в себе. У нас два по-настоящему мотивирующих турнира — Лига Европы и Премьер-лига, и у нас есть все шансы насладиться тем, что мы делаем», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба.

После этой игры «Астон Вилла» с 51 очком располагается на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Материалы по теме
«Астон Вилла» проиграла «Вулверхэмптону», идущему на последнем месте в таблице АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android