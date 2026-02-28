Мануэль Нойер отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Теперь у нас было время посмотреть матчи, в том числе игру «Аталанты» с «Боруссией» из Дортмунда. «Боруссия», конечно, наш следующий соперник в Бундеслиге, а «Аталанта» — в Лиге чемпионов. Мы видели, как хорошо они играют дома. Впечатляет то, как они добиваются многого из малого, и я думаю, что в свой день они могут свернуть горы. Поэтому неплохо, что первый матч пройдет в Бергамо, после него мы будем знать, на что способны. Мы с нетерпением ждем международного матча», — приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» встретится с «Аталантой». Матчи состоятся 11 и 18 марта.