Тренер «Баварии» Компани высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией»

Тренер «Баварии» Компани высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящий матч с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Бавария
Мюнхен
«Я ожидаю, что «Боруссия» будет оказывать серьезное давление, играть в открытый футбол и выкладываться по полной. Они могут это сделать, они способны на многое. Не знаю, сыграет ли это завтра решающую роль. С нашей стороны все яснее: мы, конечно, будем играть на победу, это я вам уже могу сказать. Все остальное зависит от соперников. Будут ли они играть более осторожно или пойдут ва-банк — мы знаем, что для нас важнее. Мы играем против топовой команды, и нам придется нелегко», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

Команды встретятся в рамках 24-го тура Бундеслиги 28 февраля. Матч начнётся в 20:30 мск.

