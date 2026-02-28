«Я здесь не для того, чтобы давать советы Артете». Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, как справляться с давлением во время борьбы за первый титул АПЛ.

– Вы сами проходили через это в «Барселоне» — то, что сейчас испытывает Микель Артета: давление от попытки выиграть свой первый чемпионский титул в качестве тренера. Мне просто интересно, на что похоже это давление? Что вы помните о том времени и о том, как пытались пересечь финишную черту? И как это можно сравнить с тем, когда вы были игроком и боролись за чемпионство?

– Я не помню. Я здесь не для того, чтобы давать советы Микелю, – сказал Гвардиола, слова которого приводит Beanyman Sports.

«Канониры» три сезона подряд финишировали на второй позиции в АПЛ. На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко за 28 туров. У «Манчестер Сити» – 56 очков за 27 туров и второе место.

