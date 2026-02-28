Неймар: футбол такой: сегодня ты на пенсии, а завтра тебе нужно ехать на чемпионат мира

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар поделился эмоциями после последнего матча и прокомментировал критику в свой адрес.

27 февраля «Сантос» на своем поле обыграл «Васко да Гама» со счётом 2:1 в поединке 4-го тура Серии А. Неймар оформил дубль и стал главным героем встречи.

«На прошлой неделе меня называли худшим игроком в мире. Думаю, в этом матче я выглядел намного лучше. Футбол так устроен: сегодня тебя уже списывают, а завтра ты можешь ехать на чемпионат мира.

Я стараюсь жить сегодняшним днём, продолжаю работать и набирать оптимальные кондиции. Это всего лишь второй матч в году, который я провёл полностью — все 90 минут. Я тренируюсь и хочу показывать футбол самого высокого уровня», — приводит слова Неймара Globo.

В 2026 году 34-летний бразилец провёл за клуб три встречи, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

