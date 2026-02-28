«Реал» установил сразу два значимых финансовых рекорда

УЕФА опубликовал отчёт о финансах и инвестициях европейских клубов за 2025 год. Согласно документу, «Реал» установил сразу два финансовых рекорда.

Коммерческие доходы мадридского клуба достигли € 568 млн — это первый случай в мировом футболе, когда показатель превысил отметку в € 500 млн. Вторым по коммерческим поступлениям стала «Барселона» — € 499 млн. Третью позицию занял «Манчестер Юнайтед» с результатом € 384 млн евро.

Кроме того, «Реал» первым среди клубов заработал более € 200 млн в день матчей. Доходы от продажи билетов составили € 222 млн евро.

Второе место по этому показателю занял «Арсенал» — € 183 млн евро, третьим стал «Пари Сен-Жермен» с € 175 млн евро.

