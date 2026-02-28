Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» установил сразу два значимых финансовых рекорда

«Реал» установил сразу два значимых финансовых рекорда
Комментарии

УЕФА опубликовал отчёт о финансах и инвестициях европейских клубов за 2025 год. Согласно документу, «Реал» установил сразу два финансовых рекорда.

Коммерческие доходы мадридского клуба достигли € 568 млн — это первый случай в мировом футболе, когда показатель превысил отметку в € 500 млн. Вторым по коммерческим поступлениям стала «Барселона» — € 499 млн. Третью позицию занял «Манчестер Юнайтед» с результатом € 384 млн евро.

Кроме того, «Реал» первым среди клубов заработал более € 200 млн в день матчей. Доходы от продажи билетов составили € 222 млн евро.

Второе место по этому показателю занял «Арсенал» — € 183 млн евро, третьим стал «Пари Сен-Жермен» с € 175 млн евро.

Фанат «Реала» разбил телевизор после гола Трубина

Материалы по теме
«Арсенал» – фаворит, «Реал» против «Сити», а кто выиграет Лигу чемпионов?
Рейтинг
«Арсенал» – фаворит, «Реал» против «Сити», а кто выиграет Лигу чемпионов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android