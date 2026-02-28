Николо Скира поделился инсайдом о будущем Поля Погба

Центральный полузащитник «Монако» Поль Погба может покинуть клуб, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, уход 32-летнего француза возможен уже в ближайшее летнее трансферное окно.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Монако» три матча в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями. С декабря он не выходит на поле из-за травмы икроножной мышцы.

