Эрлинг Холанд рассказал о том, как ему работается под руководством Гвардиолы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о работе под руководством главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Когда я говорю о хороших людях вокруг себя, я имею в виду не только друзей или своё окружение, но и всех в клубе. Мне повезло оказаться в команде, где так много замечательных людей, и с Пепом, который ежедневно мотивирует нас становиться лучше.

Я уже три с половиной года работаю с Пепом — это был прекрасный период, и все знают, каких результатов мы добились. Что бы ни произошло дальше, нам всё равно нужно продолжать двигаться вперёд.

Я должен требовать большего от себя и помогать прогрессировать другим», — сказал Холанд в интервью TNT Sports.

