Николо Скира рассказал о будущем Мауро Икарди в футболе

Ожидается, что в апреле состоится встреча между «Галатасараем» и агентами Мауро Икарди, чтобы определить дальнейшую карьеру форварда. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

Некоторые клубы уже рассматривают возможность подписать Икарди как свободного агента с июля, однако все окончательные решения относительно перехода Мауро будут приняты позже.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его в € 6 млн.

В этом сезоне Икарди забил 15 голов и сделал 2 ассиста в 35 матчах во всех турнирах за «Галатасарай».

