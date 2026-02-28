Скидки
Бывший игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» возглавил «Мальорку»

Экс-защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» Мартин Демикелис назначен главным тренером «Мальорки». 45-летний аргентинец сменил Хагобу Аррасате, который покинул клуб после трех поражений подряд. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

По информации источника, контракт с Демикелисом рассчитан до конца сезона-2025/26. Последним местом работы специалиста был мексиканский «Монтеррей», откуда он ушел в мае 2025-го. До этого аргентинец тренировал «Ривер Плейт», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.

«Мальорка» замыкает зону вылета в Ла Лиге, занимая 18-е место.

В бытность игроком Демикелис четырежды становился чемпионом Германии с «Баварией», а с «Манчестер Сити» брал золото АПЛ и два Кубка лиги. На его счету также 51 матч за сборную Аргентины.

