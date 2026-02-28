Игроки «Фенербахче» и «Галатасарая» могут получить 17 и 13 лет тюрьмы из-за ставок

В чемпионате Турции разгорается громкий скандал, связанный со ставками на футбольные матчи. Как сообщает Sabah, под следствием оказались сразу два игрока грандов местной Суперлиги.

Речь идёт о капитане «Фенербахче» Мерте Хакане Яндашe и Метехане Балтаджы, представляющем «Галатасарай». По данным источников, Яндашe может грозить до 17 лет лишения свободы, а Балтаджы — до 13 лет.

Следствие установило, что Балтаджы делал ставки на матчи «Галатасарая» против «Ризеспора» (март 2021 года) и «Гезтепе» (апрель 2021-го). Хотя футболист не выходил в стартовом составе, он находился в заявке и теоретически мог появиться на поле. При размещении ставок игрок не уведомил букмекерские компании о своём профессиональном статусе.

Ситуация развивается на фоне масштабной кампании по борьбе с нарушениями в турецком футболе. В прошлом году глава Турецкая футбольная федерация Ибрагим Хаджиосманоглу объявил об отстранении 149 арбитров за причастность к ставкам. Позднее стало известно, что подозрения также коснулись более тысячи футболистов.

