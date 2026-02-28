Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Фенербахче» и «Галатасарая» могут получить 17 и 13 лет тюрьмы из-за ставок

Игроки «Фенербахче» и «Галатасарая» могут получить 17 и 13 лет тюрьмы из-за ставок
Комментарии

В чемпионате Турции разгорается громкий скандал, связанный со ставками на футбольные матчи. Как сообщает Sabah, под следствием оказались сразу два игрока грандов местной Суперлиги.

Речь идёт о капитане «Фенербахче» Мерте Хакане Яндашe и Метехане Балтаджы, представляющем «Галатасарай». По данным источников, Яндашe может грозить до 17 лет лишения свободы, а Балтаджы — до 13 лет.

Следствие установило, что Балтаджы делал ставки на матчи «Галатасарая» против «Ризеспора» (март 2021 года) и «Гезтепе» (апрель 2021-го). Хотя футболист не выходил в стартовом составе, он находился в заявке и теоретически мог появиться на поле. При размещении ставок игрок не уведомил букмекерские компании о своём профессиональном статусе.

Ситуация развивается на фоне масштабной кампании по борьбе с нарушениями в турецком футболе. В прошлом году глава Турецкая футбольная федерация Ибрагим Хаджиосманоглу объявил об отстранении 149 арбитров за причастность к ставкам. Позднее стало известно, что подозрения также коснулись более тысячи футболистов.

Лучший бомбардир в мировом футболе

Материалы по теме
Футбольный агент рассказал, как в Турции восприняли выход «Галатасарая» в 1/8 финала ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android