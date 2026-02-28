Гарет Саутгейт отказался возвращаться к клубной работе. Ранее его связывали с «МЮ»

Экс-наставник английской национальной команды Гарет Саутгейт опроверг слухи о скором возвращении к тренерской деятельности. Специалист являлся одним из кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас», но дал понять, что пока не готов рассматривать предложения.

«Не горю желанием тренировать в Премьер-лиге. Я делал это в 35 лет, заняв 12-е место [с «Мидлсбро»]. У меня была одна из самых лучших работ в мировом футболе [со сборной Англии], так что я избалован. Важные матчи, работа с выдающимися игроками. Никакого вмешательства со стороны владельца.

Я не хочу тренировать другую национальную команду. Клуб? Честно говоря, это не то, чем я хочу заниматься. Сейчас, спустя два года после ухода из сборной, я не в активном поиске тренерской работы», – приводит слова Саутгейта Mirror.

Специалист занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 по 2024 год. Под его руководством «три льва» два раза доходили до финала чемпионата Европы.