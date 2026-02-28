Юрген Клопп выдвинул «Реалу» несколько условий для прихода на пост тренера — источник

По информации Topskills Sports UK, бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обозначил ряд требований, которые должны быть выполнены, если «Реал» летом обратится к нему с предложением возглавить команду.

Сообщается, что немецкий специалист хочет усилить состав двумя центральными защитниками и двумя полузащитниками. Кроме того, он настаивает на возвращении в команду бразильского форварда Эндрика.

Также Клопп якобы готов рассмотреть вариант с расставанием клуба с двумя нынешними игроками — Джудом Беллингемом и Эдуардо Камавингой.

Подчёркивается, что тренер заранее обозначил свою позицию и условия возможного сотрудничества.

