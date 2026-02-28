«Краснодар» — «Ростов»: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

