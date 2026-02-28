Скидки
Монако — Анже. Прямая трансляция
Флик — о жеребьёвке Лиги чемпионов: все соперники сложны, будет непросто

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой каталонский клуб встретится с «Ньюкаслом» во второй раз в этом сезоне.

«Все игры важны. Я не радуюсь тому, что нам не предстоит встреча с «ПСЖ», нужно уважать соперника. Все хотят выйти в финал, и «Ньюкасл» тоже хочет выиграть Лигу чемпионов. Все соперники сложны. Будет непросто. Нужно играть на самом высоком уровне. Играть с «Атлетико» или «Тоттенхэмом», если мы пройдём дальше, тоже очень сложно. Это фантастическая возможность, но мы очень уважаем всех наших соперников», — приводит слова Флика Goal.

Напомним, эти команды уже встречались в текущем сезоне Лиги чемпионов: в 1-м туре общего этапа «Ньюкасл» уступил «Барселоне» со счётом 1:2 на своём поле.

