«Зенит» оценивает Энрике в € 50 млн, но готов обсудить его трансфер за € 40 млн — Конур

В «Зените» не считают нападающего Луиса Энрике «неприкосновенным» футболистом. Санкт-петербургский клуб хотел бы продать 25-летнего игрока за € 50 млн, но готов обсуждать его трансфер за € 40 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.
По информации источника, «Палмейрас» делал предложение о переходе бразильского вингера в размере около € 30 млн, однако оно было признано недостаточным.
В нынешнем сезоне Энрике принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.
