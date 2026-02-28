Скидки
Монако — Анже. Прямая трансляция
Оренбург — Акрон: прямая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 12:00 мск 28 февраля 2026

«Оренбург» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 12:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 21 очком в 18 турах. Клуб из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. У команды 12 набранных очков. Отставание от зоны переходных игр — два очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
