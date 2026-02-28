«Оренбург» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 12:00 мск

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Андрей Прокопов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 21 очком в 18 турах. Клуб из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. У команды 12 набранных очков. Отставание от зоны переходных игр — два очка.