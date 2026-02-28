Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, состоятся четыре матча в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 28 февраля (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Акрон»;

14:30. «Краснодар» — «Ростов»;

17:00. «Локомотив» — «Пари НН»;

19:30. «Динамо» Махачкала — «Рубин».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», набравший 42 очка после 19 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков после 18 туров. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 37 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (12).

