Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, пройдут три матча 22-го тура Лиги Pari — второго по силе российского дивизиона. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр Первой лиги на 28 февраля.

Расписание матчей Первой лиги на 28 февраля:

13:00. «Сокол» – «Челябинск»;

16:00. «Спартак» Кострома – «Ротор»;

17:30. «Нефтехимик» – «Уфа».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает «Родина» (36). На последнем, 18-м месте находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.