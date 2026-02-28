«Локомотив» — «Пари НН»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Скидки
Монако — Анже. Прямая трансляция
21:00 Мск
Локомотив — Пари НН: во сколько начало матча 19-го тура РПЛ сезона-2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» при игре в запасе составляет пять очков. «Пари НН» располагается в зоне переходных матчей, на 14-й строчке. У команды 14 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — два очка.

