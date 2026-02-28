Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Краснодар — Ростов: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 14:30

«Краснодар» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. На текущий момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 42 очка в 19 встречах.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
