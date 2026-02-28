Скидки
Дуглас Аугусто: в «Краснодаре» чувствую себя как дома

Дуглас Аугусто: в «Краснодаре» чувствую себя как дома
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о своём первом сезоне в составе «быков». Бразилец перебрался в чемпионат России из французского «Нанта» в июле 2025 года.

— Как тебе первый сезон в «Краснодаре»?
— Я счастлив. Сразу хочу поблагодарить клуб за предоставленную возможность. Приняли меня отлично, плюс среди партнёров много бразильцев — чувствую себя как дома!

— Как ты так быстро стал ключевым игроком?
— Всегда легко влиться в команду, в которой играют настолько хорошие футболисты! В «Нанте» у меня было так же. И у нас в «Краснодаре» нет основного состава, важен каждый. Возьмём Кевина Ленини, с которым мы конкурируем. Он невероятно ценен! — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

