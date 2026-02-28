«Боруссия» Д — «Бавария»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра выступит Свен Яблонски. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Боруссии» и «Баварии» друг с другом:

Бундеслига, 7-й тур, 18 октября 2025 года, «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд — 2:1;

Бундеслига, 29-й тур, 12 апреля 2025 года, «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд — 2:2;

Бундеслига, 12-й тур, 30 ноября 2024 года, «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» — 1:1;

Бундеслига, 27-й тур, 30 марта 2024 года, «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд — 0:2;

Бундеслига, 10-й тур, 4 ноября 2023 года, «Боруссия» Дортмунд — «Бавария» — 0:4.

