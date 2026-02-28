Скидки
Динамо Махачкала — Рубин Казань: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ 2025/2026 начнётся в 19:30

«Динамо» Мх — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» из Махачкалы и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
После 18 туров чемпионата России «Динамо» набрало 15 очков и занимает 14-е место. Казанский клуб заработал 23 очка и располагается на седьмой строчке. На текущий момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 42 очка в 19 встречах.

В следующем туре «Динамо» Мх встретится с «Крыльями Советов», а «Рубин» — с «Краснодаром». Оба матча пройдут 8 марта.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

