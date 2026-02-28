Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Аугусто рассказал, чем его впечатлил Сергей Галицкий

Игрок «Краснодара» Аугусто рассказал, чем его впечатлил Сергей Галицкий
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о президенте клуба Сергее Галицком. Бразилец перебрался в чемпионат России из французского «Нанта» в июле 2025 года.

— Про вовлечение Галицкого в дела клуба известно очень многое. Ты с таким сталкивался?
— Можно сравнить с Саввиди — по вовлечению в клубные дела они где-то рядом. Но Галицкий… Он находится на каждой тренировке! Постоянно с командой, знает всё о каждом футболисте. Такого, как он, я не видел никогда, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

До переезда во Францию Аугусто выступал за греческий ПАОК, владельцем которого является бывший президент «Ростова» Иван Саввиди.

Материалы по теме
«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»
Эксклюзив
«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android