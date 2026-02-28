Игрок «Краснодара» Аугусто рассказал, чем его впечатлил Сергей Галицкий

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о президенте клуба Сергее Галицком. Бразилец перебрался в чемпионат России из французского «Нанта» в июле 2025 года.

— Про вовлечение Галицкого в дела клуба известно очень многое. Ты с таким сталкивался?

— Можно сравнить с Саввиди — по вовлечению в клубные дела они где-то рядом. Но Галицкий… Он находится на каждой тренировке! Постоянно с командой, знает всё о каждом футболисте. Такого, как он, я не видел никогда, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

До переезда во Францию Аугусто выступал за греческий ПАОК, владельцем которого является бывший президент «Ростова» Иван Саввиди.