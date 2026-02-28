«Боруссия» Д — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 24-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между дортмундской «Боруссией» и «Баварией». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Свен Яблонски. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре «шмели» сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (2:2). «Красные» победили франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:2. В следующем туре команда Нико Ковача встретится с «Кёльном». Игра состоится 7 марта. Подопечные Венсана Компани сыграют с «Боруссией» Мёнхенгладбах (6 марта).

