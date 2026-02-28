Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Аугусто рассказал о своих тату, среди которых Микки Маус и Иисус

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто объяснил, зачем набил тату с Иисусом и Микки Маусом. Бразилец перебрался в чемпионат России из французского «Нанта» в июле 2025 года.

— Сколько у тебя татуировок?
— Около 30, я сбился со счёта, ха-ха.

— Как к тебе приходят идеи для татуировок?
— Каждая имеет смысл. У меня есть тату, посвящённые родителям. Есть связанные с католичеством: святые, иконы, Иисус. Татуировка льва — сильный образ. Микки Мауса я тоже набил, это был мой любимый мультфильм в детстве. Каждая татуировка — часть моей идентичности.

— Набьёшь татуировку, если «Краснодар» защитит титул?
— Можно. Такой тату у меня ещё не было! — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

