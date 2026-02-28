«Лидс Юнайтед» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 20:30

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 матчей АПЛ «Лидс» заработал 31 очко и занимает 15-е место. «Горожане» набрали 56 очков в 27 встречах и располагаются на второй строчке турнирной таблицы.

В минувшем матче «Лидс» сыграл вничью с «Астон Виллой» со счётом 1:1. «Манчестер Сити» во встрече 27-го тура обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:1. В следующем туре «Лидс» встретится с «Сандерлендом» (3 марта), а «Манчестер Сити» на день позже сыграет с «Ноттингем Форест».

