Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Барселона — Вильярреал: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 18:15

«Барселона» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 25 туров чемпионата Испания «Барселона» набрала 61 очко и занимает первое место. «Вильярреал» заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Атлетиком» Бильбао (7 марта), а «жёлтая субмарина» — с «Эльче» (8 марта).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
