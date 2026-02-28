«Барселона» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция матча 26-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата Испания «Барселона» набрала 61 очко и занимает первое место. «Вильярреал» заработал 51 очко и располагается на третьей строчке.

В следующем туре сине-гранатовые встретятся с «Атлетиком» Бильбао (7 марта), а «жёлтая субмарина» — с «Эльче» (8 марта).

Материалы по теме Президент «Барселоны» отреагировал на итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: