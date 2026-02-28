Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто назвал главное качество Мурада Мусаева

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто назвал главное качество Мурада Мусаева
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о работе под руководством главного тренера «быков» Мурада Мусаева. Российский специалист возглавлял чёрно-зелёных с апреля 2018-го по апрель 2021-го, а в марте 2024-го вернулся в клуб.

— Как бы ты коротко описал Мусаева? Кажется, что вы очень быстро нашли общий язык.
— Открытый и честный. Всегда говорит правду в глаза — это его главное качество. И тренировочный процесс мне тоже нравится. У Мусаева есть все составляющие, чтобы быть большим тренером, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Дуглас Аугусто перебрался в «Краснодар» из французского «Нанта» в июле 2025 года. До переезда во Францию бразилец выступал за греческий ПАОК.

