21:00 Мск
Футбол Новости

Франк Артига рассказал о футбольных кумирах и поддержке «Барселоны» в детстве

Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига рассказал о своих футбольных кумирах в детстве и о том, болельщиком какого клуба он был.

– Кто были вашими кумирами в детстве?
– В детстве в моей комнате я размещал на стенах футбольные плакаты. К примеру, у меня был постер с фото Марадоны, когда он только перешёл в «Барсу». Кажется, ещё был постер с Гари Линекером. В основном все плакаты на стенах – это были игроки «Барсы».

– Вы с детства за каталонский клуб?
– Я начал болеть за неё в тот период, когда «Барса» редко выигрывала трофеи: да, она всё же выигрывала чемпионат, но это было нечасто. А первый Кубок чемпионов, который я застал как болельщик, они завоевали, когда мне было 18 или 19 лет – в 1982 году. Так что у нашей семьи долго не было поводов для больших праздников с «Барсой». Как и для любого ребёнка в то время, они были моими кумирами. У меня был плакат с общим фото всей команды, когда Йохан Круифф был тренером. Он наверняка был первым вдохновением для меня в роли тренера, потому что, как мне кажется, его футбол изменил представление о самой игре. А два тренера, о которых у меня самые первые воспоминания, — Йохан Круифф и Арриго Сакки, за их новаторство в футболе, — приводит слова тренера официальный сайт «Рубина».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 23 очками. Сегодня, 28 февраля, казанский клуб встретится с «Динамо» из Махачкалы в рамках 19-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
