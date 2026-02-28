Дуглас Аугусто: не понимаю судейские трактовки. Удаление со «Спартаком» вывело из себя
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге, вспомнив своё удаление в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
— Как тебе в целом уровень судейства в России?
— Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя — я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают. Это мне непонятно. Но окей — нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 февраля 2026
-
12:05
-
12:04
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:29
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:50
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:20
-
10:14
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:14
-
09:05
-
08:45
-
08:25