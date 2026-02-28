Дуглас Аугусто: не понимаю судейские трактовки. Удаление со «Спартаком» вывело из себя

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге, вспомнив своё удаление в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— Как тебе в целом уровень судейства в России?

— Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя — я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают. Это мне непонятно. Но окей — нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.