Дуглас Аугусто: не понимаю судейские трактовки. Удаление со «Спартаком» вывело из себя

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге, вспомнив своё удаление в матче 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Как тебе в целом уровень судейства в России?
— Глобально я не очень понимаю некоторые трактовки. Удаление в матче со «Спартаком» просто вывело из себя — я вообще соперника не трогал! При этом на Кордобе некоторые фолы вообще не замечают. Это мне непонятно. Но окей — нам надо просто играть в футбол. И выиграть титул, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»
Эксклюзив
«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»
