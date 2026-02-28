«Реал» анализирует форму Родри перед ЧМ, игрок «Сити» оценивается в € 50 млн — де Мон

Мадридский «Реал» оценивает форму полузащитника «Манчестер Сити» Родри в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, предполагаемая стоимость 29-летнего футболиста составляет около € 50 млн.

Родри играет за «горожан» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

