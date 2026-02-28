Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» анализирует форму Родри перед ЧМ, игрок «Сити» оценивается в € 50 млн — де Мон

«Реал» анализирует форму Родри перед ЧМ, игрок «Сити» оценивается в € 50 млн — де Мон
Комментарии

Мадридский «Реал» оценивает форму полузащитника «Манчестер Сити» Родри в преддверии чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, предполагаемая стоимость 29-летнего футболиста составляет около € 50 млн.

Родри играет за «горожан» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Юрген Клопп выдвинул «Реалу» несколько условий для прихода на пост тренера — источник

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android