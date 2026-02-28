Скидки
Дуглас Аугусто назвал главное качество в игре «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто охарактеризовал стиль игры своей команды, а также рассказал, в чём главная сила действующих чемпионов России.

— Футбол «Краснодара» — какой он?
— У нас есть всего понемножку. Мы и хорошо прессингуем, и любим играть во владение. Главное наше качество — единство команды. Все, кто на скамейке, топят и болеют за ребят на поле. В этом наша главная сила — нас ничто не может сломить, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Краснодар» с 40 очками в 18 турах занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Зенита» при игре в запасе составляет два очка. В 19-м туре «быки» примут на своём поле «Ростов» в субботу, 28 февраля.

