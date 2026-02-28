Скидки
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов купить Гордона из «Ньюкасла» за € 85,5 млн — The Sun

«Арсенал» намерен приобрести крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона за £ 75 млн (€ 85,5 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «канониры» опережают «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» в борьбе за 25-летнего вингера. Потенциальный переход Гордона в лондонский клуб может означать уход из него нападающего Габриэла Мартинелли.

Гордон играет за «Ньюкасл» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

