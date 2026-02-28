«Сделали просто первый шаг в этом году». Василенко — о возможном выходе «Факела» в РПЛ

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (1:0) в матче 22-го тура Лиги Pari и обсудил шансы на выход в Российскую Премьер-Лигу.

– «Факел» практически вышел в РПЛ. Решающий матч вы выиграли.

– Я бы так не сказал всё равно. Философия нашей команды и клуба в том, что мы будем об этом говорить именно в концовке чемпионата. Сейчас сделали просто первый шаг в этом году. И команда это знает, мы на сборах об этом договаривались. Я благодарен парням, потому что проделали большой объём работы, целостно смотрелись против достойного соперника. Это действительно хороший, мощный шаг.

– Вы уже выходили с «Факелом» в РПЛ. На ваш взгляд, насколько эта команда соответствует требованиям Премьер-лиги? Сколько новичков, условно говоря, можно ждать летом? Насколько её надо переформатировать?

– Я бы не сказал, что её нужно значительно переформатировать. Если мы сравниваем тот «Факел» тогда и сейчас – нынешнему составу, я думаю, нужны минимальные вливания. По крайней мере на сегодняшний день. Это после сборов и проведённой игры. Дай бог, весной дальше всё будет точно так же, и тогда действительно нужны будут просто минимальные, точечные усиления, – приводит слова Василенко Metaratings.

«Факел» одержал победу над «Уралом» благодаря голу нападающего Белайди Пуси и занимает первую строчку в турнирной таблице Первой лиги с 51 очком в 22 матчах. Отрыв от ближайшего преследователя, «Урала», составляет 10 очков.