Президент «Барселоны»: мы выиграем Ла Лигу вопреки всем ожиданиям

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые выиграют испанскую Ла Лигу в нынешнем сезоне.
«В трёх последних финалах мы разгромили мадридский «Реал». Теперь нам необходимо вернуться и сразиться с «Атлетико». Наша команда выиграет Ла Лигу вопреки всем ожиданиям», — приводит слова Лапорты Sport.es.
После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 61 очко и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 60 очков. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал» с 51 очком.
«Барселона» является действующим чемпионом Испании.
