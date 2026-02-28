Президент «Барселоны»: мы выиграем Ла Лигу вопреки всем ожиданиям

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сине-гранатовые выиграют испанскую Ла Лигу в нынешнем сезоне.

«В трёх последних финалах мы разгромили мадридский «Реал». Теперь нам необходимо вернуться и сразиться с «Атлетико». Наша команда выиграет Ла Лигу вопреки всем ожиданиям», — приводит слова Лапорты Sport.es.

После 25 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 61 очко и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработавший 60 очков. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал» с 51 очком.

«Барселона» является действующим чемпионом Испании.

