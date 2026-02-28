Месси посетит Белый дом и встретится с Трампом на следующей неделе — The Athletiс

Футбольный клуб «Интер Майами» завоевал трофей плей-офф МЛС и готовится к официальной встрече с президентом США Дональдом Трампом. По информации издания The Athletic, встреча состоится на следующей неделе. Это будет первый визит нападающего Лионеля Месси в Белый дом и его первая встреча с Трампом.

Представитель Месси не подтвердил информацию о том, что аргентинский футболист присоединится к команде для этой встречи, однако поездка запланирована перед матчем с «Ди Си Юнайтед», который пройдёт в субботу, 7 марта.

Если Месси посетит Белый дом, это будет его первый визит в качестве игрока «Интер Майами». Рекордсмен по количеству «Золотых мячей», обладатель восьми наград был приглашён получить президентскую медаль Свободы от бывшего президента Джо Байдена в январе 2025 года, но не смог присутствовать на церемонии.

В ноябре 2025 года «Интер Майами» выиграл Кубок МЛС, одержав победу над «Ванкувером». Это стало первой победой клуба в Кубке МЛС с момента его вступления в лигу в 2020 году. Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года.