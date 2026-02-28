Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнил Сергея Галицкого и Ивана Саввиди

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнил президента «быков» Сергея Галицкого с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди. Бразилец выступал за греческий клуб до перехода во французский «Нант», из которого и перебрался в чемпионат России.

— Ты уже упомянул Саввиди. Какой он человек?

— Настоящий мужчина. Мне рассказывали, как он однажды вышел на поле с пистолетом, но это было до того, как я появился в команде. Хотя его аура чувствовалась: мы расслаблялись, когда он уезжал в Россию по делам, могли повеселиться. Но не при нём. Я хорошо запомнил Саввиди — он часто звонил мне перед матчами, обсуждал со мной и игру команды, и конкретно мою.

— Можешь сравнить Галицкого и Саввиди?

— Между ними не так много различий. Откровенные люди с сильными характерами. С ними всегда можно поговорить серьёзно, они всё высказывают в лицо. Единственное отличие: Галицкий ежедневно находится с командой, а Саввиди не был настолько близок, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.