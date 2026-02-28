Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может подписать Винисиуса — Marca

«Манчестер Сити» может подписать Винисиуса — Marca
Комментарии

«Манчестер Сити» внимательно следит за ситуацией c контрактом крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. В стане «горожан» рассчитывают уговорить бразильского футболиста присоединиться к команде. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в английском клубе Винисиусу могут предложить те условия контракта, которые не готовы дать в стане «сливочных» ввиду потолка зарплат. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» может убедить вингера не продлевать трудовое соглашение с «Реалом», заканчивающееся летом 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Комментарии
