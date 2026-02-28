Игрок «Краснодара» Аугусто рассказал о мечте стать отцом мальчика

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто озвучил главные мечты в футболе и в жизни. Бразилец перебрался в российский клуб из французского «Нанта» в июле 2025 года.

— О чём ты мечтаешь?

— Если не брать футбол, то главная мечта — сын. У меня три ребёнка, и все девочки. Даст бог — будет и мальчик. А в футболе — выиграть чемпионат России.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 40 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Зенита» при игре в запасе составляет два очка. В 19-м туре действующие чемпионы страны примут на своём поле «Ростов» в субботу, 28 февраля.