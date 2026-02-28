Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто назвал самого сложного соперника в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто ответил, с какой из команд Мир Российской Премьер-Лиги ему было тяжелее всего играть. Бразилец перебрался в в чемпионат России из французского «Нанта» в июле 2025 года.

— Ты сыграл уже со всеми командами РПЛ. С кем было тяжелее всего?

— Самый сложный соперник для меня — ЦСКА. Прекрасный футбол! — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В сезоне-2025/2026 «Краснодар» и ЦСКА встречались в 7-м и 18-м турах. В первом матче в Москве была зафиксирована ничья (1:1). В ответной игре в Краснодаре сильнее оказались хозяева поля (3:2).