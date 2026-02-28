Артига вспомнил победу «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов 2009 года

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига рассказал о памятной победе клуба над «Барселоной» в 2009 году. В том матче, который состоялся 20 октября на стадионе «Камп Ноу», «Рубин» одержал победу со счётом 2:1 в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

– Вы ведь были на игре «Рубина» с «Барселоной» в 2009 году. Какие у вас воспоминания?

– Та игра в 2009 году – для меня это воспринималось как просто очередной матч, который «Барселона» проиграла, что, если я не ошибаюсь, стало началом эпохи Гвардиолы. Я был тогда на стадионе, но у меня не отложились в памяти все события матча, потому что на самом деле значимость этой игре придали уже после. Когда «Барса» проиграла, со временем все поняли, что это была «Барса», доминирующая в мировом футболе, и оттого выше ценность той победы. Ведь немногие команды могли её обыграть, и одной из них был «Рубин», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 23 очками. Сегодня, 28 февраля, казанский клуб встретится с «Динамо» из Махачкалы в рамках 19-го тура РПЛ.