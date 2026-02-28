Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артига вспомнил победу «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов 2009 года

Артига вспомнил победу «Рубина» над «Барселоной» в Лиге чемпионов 2009 года
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига рассказал о памятной победе клуба над «Барселоной» в 2009 году. В том матче, который состоялся 20 октября на стадионе «Камп Ноу», «Рубин» одержал победу со счётом 2:1 в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

– Вы ведь были на игре «Рубина» с «Барселоной» в 2009 году. Какие у вас воспоминания?
– Та игра в 2009 году – для меня это воспринималось как просто очередной матч, который «Барселона» проиграла, что, если я не ошибаюсь, стало началом эпохи Гвардиолы. Я был тогда на стадионе, но у меня не отложились в памяти все события матча, потому что на самом деле значимость этой игре придали уже после. Когда «Барса» проиграла, со временем все поняли, что это была «Барса», доминирующая в мировом футболе, и оттого выше ценность той победы. Ведь немногие команды могли её обыграть, и одной из них был «Рубин», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 23 очками. Сегодня, 28 февраля, казанский клуб встретится с «Динамо» из Махачкалы в рамках 19-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Франк Артига рассказал о футбольных кумирах и поддержке «Барселоны» в детстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android